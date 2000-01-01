كشف رئيس اللجنة التنفيذية للحملة الخليجية للتوعية بالسرطان الدكتور صالح العثمان، عن ارتفاع عدد حالات الإصابة بأمراض سرطانية في دول الخليج إلى 165 ألف إصابة خلال 15 عاماً.

وأوضح أن معدل الإصابة بلغ 11 ألف إصابة سنوياً وفقاً للإحصائيات، لافتاً إلى أن معدل التزايد سنوياً بالإصابة بالأمراض السرطانية يقدر بـ5 %، وهو يتماشى مع النسب العالمية.

وعزا ذلك التزايد إلى تغير أنماط الحياة، وزيادة أعداد المدخنين، والغذاء غير الصحي.

وأضاف العثمان، على هامش حضوره، افتتاح الحملة التوعوية الخليجية للتوعية بالسرطان «40 % شفاء و40 % وقاية»، والتي تنظمها جمعية مكافحة السرطان الخيرية في الأحساء، أن الحملة الخليجية للتوعية بالسرطان، انطلقت في 2016، وبدايتها كانت خلال 40 جمعية، وجرى تنفيذها في 18 مدينة، وعام 2017 وصل عدد الجهات المشاركة إلى 120 جهة، وكانت في 34 مدينة في دول الخليج، وفي العام الحالي تجاوز عدد الجهات المشاركة 155 جهة في أكثر من 40 مدينة بدول الخليج.