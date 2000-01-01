شهد فصل الشتاء الحالي في أفغانستان تصاعدا غير مسبوق في عمليات حركة طالبان خلافا لما كان يجري في الأعوام الماضية.

وكان فصل الشتاء القاسي في أفغانستان يشهد انخفاضا ملموسا في المعارك، لكن عام 2018 يبدو مختلفا مع تصاعد العمليات العسكرية.

من جهته، أورد مركز «تراك» الأمريكي للأبحاث ومقره في واشنطن، أن «طالبان» تبنت «472 عملية» في شهر يناير وحده ، واصفاً ما يحصل بأنه «استثنائي».

وقال الجنرال المتقاعد والمحلل العسكري عتيق الله ارمخيل، إن «معظم عناصر (طالبان) لم يلازموا معاقلهم هذا الشتاء، لأنهم تمكنوا من التوسع في محافظات الجنوب والشرق، على طول باكستان», على حد قوله.

وأضاف:«نجدهم في الشمال والوسط وحول كابول. لقد تلقوا الأوامر بالاستمرار في التقدم».