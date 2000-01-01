خصّصت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) 300 مليون دولار من ميزانية عام 2019 لتدريب وتجهيز ميليشيا ما يسمى بـ"قوات سوريا الديمقراطية" التي يشكل تنظيم "ب ي د/ بي كا كا" الكردي الانفصالي سوادها الأعظم.

جاء ذلك في وثيقة مشروع ميزانية الوزارة لعام 2019، قالت وكالة الأناضول التركية إنها حصلت عليها، حيث أظهرت أنها خصصت 250 مليون دولار للقوة الأمنية الحدودية التي أسسها "سوريا الديمقراطية".

وبحسب الوثيقة، فإنّ البنتاغون طالب بتخصيص مبلغ 1.4 مليار دولار لبرامج التدريب والتسليح المُدرجة في إطار مكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا والعراق.

وفي ميزانية عام 2018، رصدت وزارة الدفاع الأمريكية، مبلغ 500 مليون دولار لتدريب وتجهيز ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية".

كما خصصت مبلغ 850 مليون دولار لعمليات تدريب وتسليح قوات البيشمركة في إقليم شمال العراق.

يّذكر أنّ البنتاغون طالب بمبلغ 606 مليار دولار كحصة له من الميزانية العامة لعام 2018، بينما طالب من أجل العام المقبل، مبلغ 686 مليار دولار، بزيادة 80 مليار دولار.