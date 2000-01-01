قتل وأصيب العشرات من ميليشيات الحوثي في جبهة الساحل الغربي، خلال الـ24 ساعة الماضية، حسبما أفادت مصادر عسكرية يمنية اليوم الثلاثاء.

وقالت المصادر، إن 41 مسلحا حوثيا قتلوا وأصيب 45 آخرون، خلال معارك مع القوات الشرعية المدعومة من تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وتركزت المواجهات في الطريق الرابط بين حيس والجراحي، فيما استهدفت طائرات التحالف العربي ، آليات عسكرية تابعة للحوثيين في منطقة جبل رأس وأطراف مديرية الجراحي.

وأكدت المصادر العسكرية أن ميليشيات الحوثي نقلت المصابين وجثث القتلى إلى المستشفى العسكري في الحديدة.