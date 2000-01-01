حذرت وزارة الدفاع الباكستانية، الهند من "الرد بالمثل" عقب الهجوم الذي استهدف معسكرًا للجيش في كشمير المحتلة.

جاء ذلك ردًا على تهديد نيودلهي إسلام أباد بجعلها "تدفع ثمن" الهجوم الذي أسفر عن سقوط 6 قتلى.

وقالت وزارة الدفاع الباكستانية، في حسابها عبر موقع "تويتر": "إن باكستان ستردّ بالمثل على أي اعتداء هندي (محتمل)".

وأضافت أن "أي عدوان من الجانب الهندي، أو سوء تقدير استراتيجي أو اعتداء بصرف النظر عن حجمه، أو شكله أو مكانه، لن يترك دون عقاب، وسيرد عليه بالمثل وبما هو مناسب".

وكانت وزيرة الدفاع الهندية، نيرمالا سيثارامان، قد هددت باكستان بـ"دفع ثمن" الهجوم الذي استهدف معسكرًا للجيش في كشمير المحتلة.