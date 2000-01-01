استجابت إدارة موقع "فيسبوك" لضغوط الاحتلال الصهيوني، وأقدم على حذف الصفحة الرئيسية والاحتياطية لـ"فلسطين 27" بشكل دائم، كما أنه تم حظر مجموعة من حسابات مدراء الصفحة لمدد تتراوح ما بين أسبوع وشهر.

وأكدت إدارة صفحة موقع "فلسطين 27" أنها تقدم محتوى فلسطينياً هادفاً يُعنى بالشأن التاريخي للقضية الفلسطينية ماضياً وحاضراً، وأن ادعاء "فيسبوك" أن "الصفحة تنشر محتوى تحريضيا" ما هو إلا استجابة ورضوخ من قبل "فيسبوك" لإملاءات الاحتلال في محاربة ومواجهة أي محتوى فلسطيني هادف.

وقال الموقع في بيان: إن "استهداف الاحتلال لصفحة "فلسطين 27" هو ضربة لكل القواعد والمعايير التي يدعيها "فيسبوك" بإتاحة حرية الرأي والتعبير للشعوب والمجتمعات، ونؤكد أن الحذف هو دافع لنا للاستمرار في مسيرتنا الإعلامية، التي نعتبرها جزءاً من مقاومة الاحتلال".

و"فلسطين 27" تقدم محتوى إعلامياً عبر "فيسبوك"، عن طريق الفيديو غرافيك يحمل معلومات عن القادة والشهداء، وفلسطين التاريخية، والثورات، وأبرز الأحداث في الشارع الفلسطيني، بطريقة موثقة تاريخياً .

وفي ذات السياق أغلقت إدارة موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الجمعة الماضي 9 فبراير صفحة لعائلة الشهيد الفلسطيني أحمد نصر جرار الذي استشهد قبل أيام في اشتباك مع قوات الاحتلال، بدعوى مخالفة معايير النشر.