حذّرت النقابات الصحية في غزة، الخميس، من "انتشار الأمراض والأوبئة في مناطق مختلفة من القطاع، جرّاء انهيار المنظومة الصحية وتراكم النفايات الطبية والقمامة في المستشفيات والمراكز التابعة لوزارة الصحة".

جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية نظّمتها النقابات، في مجمّع الشفاء الطبي بمدينة غزة، لمطالبة الحكومة الفلسطينية بإنقاذ القطاع الصحي من الانهيار، وبدفع رواتب موظفي الوزارة، وتخللها مؤتمر صحفي.

ورفع المشاركون في الوقفة، من أطباء وعمّال شركات النظافة (المتعاقدة مع وزارة الصحة، والذين لم يتقاضوا رواتبهم للشهر الخامس على التوالي)، لافتات تُطالب الحكومة بدفع رواتبهم، وإنقاذ القطاع الصحي بغزة.

وقال خليل الدقران، نقيب الممرضين، في كلمة خلال المؤتمر الصحفي نيابة عن " النقابات الصحية" المشاركة: إن "الوضع الصحي والإنساني ينذر بكارثة بيئية حقيقة جراء تراكم القاذورات في المستشفيات والمراكز الصحية، وهذه الكارثة ستؤدي إلى انتشار الأمراض والأوبئة ولن تقف إلى حد قطاع غزة، بل ستتعدى سائر المحافظات في الضفة الغربية ودول المنطقة".