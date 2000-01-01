قتل 10 مسلحين جرّاء غارة جوية نفذتها قوات فرنسية، في منطقة شمالي مالي قرب الحدود الجزائرية.

وبحسب أخبارٍ تناقلتها وسائل إعلام محلية، نقلا عن مصادر عسكرية لم تسمها، فإن القوة الفرنسية (برخان) قامت الأربعاء، بعملية عسكرية ناجحة شمال مالي على مقربة من الحدود الجزائرية.

وأوضحت أن "العملية بدأت بمطاردة عدد من المشتبه بتورطهم في عمليات مسلحة وانتهت بقصف صاروخي لسيارتين، أدى إلى مقتل 10 من المسلحين".

ومنذ عدة أيام تشن القوات الفرنسية عملية عسكرية ضد "الجماعات المسلحة بالمنطقة".