أعلن مسؤولون أمنيون أفغان، اليوم الخميس، مقتل 10 عناصر من الشرطة على الأقل، في هجومين منفصلين وقعا غربي وشمالي البلاد.

ونقلت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية، عن عبد الرزاق الخاني، قائد الشرطة في ولاية فرح (غرب)، إنّ "7 من أفراد الأمن لقوا مصرعهم أمس في هجوم لطالبان على منطقة بالا بولوق".

وأشار إلى أن "الهجوم استمر لساعات وأسفر عن مقتل 3 من مسلحي طالبان", على حد قوله.

من جهته، قال كريم يوريش، المتحدث باسم قائد شرطة ولاية فارياب (شمال)، إن "3 من أفراد الشرطة قتلوا في منطقة قيصر، إثر هجوم نفذته حركة طالبان مساء أمس".

وفيما اتهمت السلطات الأفغانية "طالبان" بتنفيذ الهجومين، لم تعلن الحركة حتى اللحظة مسؤوليتها عن الهجومين.