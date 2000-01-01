وافقت قناة أمريكية على ظهور مذيعة محجبة على شاشتها لتقديم فقرات إخبارية.

وستكون طاهرة رحمن المسلمة أول مذيعة أخبار محجبة تظهر على شاشات التلفزيون في الولايات المتحدة، حسب مجلة "أدويك" الأمريكية.

وقالت المجلة، إن طاهرة ستظهر على شاشة محطة "دبليو إتش بي إف" التابعة لشبكة "سي بي إس" الإخبارية.

وأوضحت أن المذيعة المذكورة كانت تعمل في المحطة كمعّدة أخبار.

وتحدثت المذيعة عن صعوبات واجهتها في مشوارها، ورفض العديد من مخرجي الأخبار ظهورها على الهواء "طالما أنها ترتدي الحجاب".