وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، مقتل 729 مدنيا في الغوطة الشرقية المحاصرة بريف دمشق، خلال 3 أشهر من القصف من قبل النظام وحلفائه.

وأوضحت الشبكة في تقرير لها صدر اليوم الجمعة أنَّ "الهجمات الجوية والبرية للحلف السوري الإيراني تواصلت على منطقة الغوطة الشرقية المحاصرة، منذ 19 أكتوبر (تشرين أول) 2013، دون وجود بوادر لتوقفها".

وأشار التقرير إلى أنه "بعد مرور 90 يوما، وحتى 14 فبراير (شباط) الجاري، لم يتوقف فيها القصف تقريباً، على منطقة محاصرة يقطنها نحو 350 ألف مدني، وسقط بسبب ذلك 729 مدنيا، بينهم نساء وأطفال".

وأضاف أنّ من بين القتلى "185 طفلاً، و109 إمرأة، و7 من رجال الدفاع المدني، و10 من الكوادر الطبية، وإعلامي واحد، قتلت منهم قوات النظام 697 مدنياً، في حين قتلت القوات الروسية 32".

ولفت التّقرير إلى أنّ من بين الضحايا "8 مدنيين، بينهم طفلان، وسيدة واحدة، قضوا بسبب نقص الطعام والدواء، جراء الحصار المفروض على المنطقة".

كما سجَّل التقرير وقوع "40 مجزرة على يد قوات الحلف السوري الروسي، توزَّعت على 37 مجزرة على يد قوات النظام، و3 مجازر على يد القوات الروسية".

ووثق تقرير الشبكة السورية "ما لا يقل عن 108 حوادث اعتداء على مراكز حيوية مدنيّة، جميعها على يد قوات النظام، بينها 28 حادثة استهدفت مساجد، و10 حوادث استهدفت منشآت طبية".

وجاء في التَّقرير أنَّ "قوات النظام استخدمت ذخائر عنقودية في 4 هجمات، وغازات سامة في 3 أخرى، كما نفَّذت هجمة واحدة بأسلحة حارقة، في المدة التي يُغطيها التقرير".