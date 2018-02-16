سارعت الشرطة الأمريكية في ولاية كارولينا الجنوبية، إلى اعتقال تلميذ توعد بتنفيذ "جولة ثانية" من مذبحة مدرسة في ولاية فلوريدا، التي أسفرت عن مقتل 17 شخصا، أمس الأول.

وقال مكتب قائد مقاطعة سبارتانبورغ، شمالي الولاية: إنه "تم اعتقال شاب في الصف التاسع بعد نشره صورة على تطبيق الصور والمراسلة (سناب شات) توعد فيها بتنفيذ جولة ثانية من حادث إطلاق النار الذي شهدته إحدى مدارس فلوريدا".

وأضافت الشرطة أن "الشاب ارتدى جزءا من قناع وحمل بندقية في الصورة التي نشرها على سناب شات، وهدد بإطلاق النار في مدرسته اليوم".

وتم اعتقال التلميذ بعدما تعرف على صورته زميل له في مدرسة "فرانكلين الإقليمية"، وأبلغ أحد أولياء الأمور.

وأغلقت مدرسة "فرانكلين الإقليمية" أبوابها أمام الطلاب، اليوم، على خلفية الواقعة، وفق قناة "فوكس نيوز" الأمريكية.

وقالت المدرسة على صفحتها على موقع "تويتر"، أمس: إن "شرطة المقاطعة أبلغتنا بوقوع تهديد محتمل".

وفيما حجبت الشرطة اسم الطالب، نظرا لصغر عمره، فقد وجهت إليه تهمة "إحداث قلق للمدارس".

ونقلت الشرطة عن المتهم أنه "كان يمزح عندما نشر صورته بالبندقية على سناب شات".

ومنذ حادث إطلاق النار في مدرسة "رجوري ستونمان دوغلاس" بفلوريدا تلقت الشرطة الأمريكية بلاغات عديدة حول تهديدات مماثلة.

وفي بلدة نتلي بولاية نيوجيرسي (شمال شرق) أعلنت مشرفة المدارس العامة، جولي غلازر، مساء أمس، إغلاق كافة المدارس العامة في المقاطعة، بسبب تهديدات أمنية.

وجاء قرار غلازر عقب تلقى الشرطة معلومات حول نشر شابين شريطا مصورا على موقع تبادل الصور "إنستغرام" يحمل تهديدا محتملا لمدارس البلدة.

ومن المقرر أن تعيد مدارس "نتلي" فتح أبوابها أمام التلاميذ، الثلاثاء المقبل، بعد انتهاء عطلة "عيد الرؤساء"، التي توافق الاثنين القادم.