كشفت إحصائيات مجمع الاتحاد الإسلامي في إسبانيا والمرصد الأندلسي، أن عدد المسلمين في إسبانيا اقترب من مليوني نسمة، وبذلك هم يشكلون 4 في المائة من عدد السكان.

وحسب وكالة الأنباء الإسبانية “أوروبا بريس” الناشرة لهذه الإحصائيات، فإن 42,8 بالمائة من المسلمين المتواجدين في إسبانيا، هم إسبانيون في الأصل أو وولدوا بجنسية إسبانية، فيما 57,2 بالمائة فهم مسلمون أجانب ويقيمون في إسبانيا فقط.

وأضاف ذات المصدر، أنه بالنسبة للأجانب تأتي الجنسية المغربية في المقدمة بنسبة 67,3 بالمائة من المجموع العام، حيث يبلغ عددهم 747,872 نسمة، يأتي بعدهم الباكستانيون ثم السنغاليون.

وتعرف أعداد المسلمين في إسبانيا تزايدا مهما سنة بعد أخرى.