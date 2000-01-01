منحت سلطات تايلاند رئيس جيش ميانمار،الجنرال أونغ هلاينغ، والذي يعتبر العقل المدبر لعملية إبادة أقلية الروهنغيا المسلمة، في أراكان وساما ملكيا من الدرجة الأولى تعميقا للعلاقة بين البلدين.

ونشرت صحيفة ايراوادي الميانمارية المستقلة وصحف تايلاندية تصريحات للقائد الأعلى لقوات الدفاع التايلاندية الجنرال ثانشايان سريسوان قال فيها : إن الجنرال الميانماري تسلم وسام الفرسان الكبير من الدرجة الأولى من جائزة الفيل الأبيض لمساهمته في تاريخ التعاون بين البلدين.

وجاء إعلان الجائزة لمهندس التطهير العرقي ضد الروهنغيا خلال زيارة رسمية استغرقت ثلاثة أيام بدأها رئيس الجيش الميانماري يوم الجمعة الماضي.