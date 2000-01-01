اندلع حريق فجر اليوم الثلاثاء في مخيم للنازحين السوريين في منطقة الوزاني، مشروع ثمار، جنوبي لبنان، أتى على 15 خيمة.

واندلع الحريق جراء إبقاء المدفأة مشتعلة ليلا في ظل موجة الصقيع الليلية التي تضرب المنطقة، ما أدى إلى اشتعال النار داخل خيمة أحد النازحين قبل أن تمتد إلى باقي الخيم.

وقضى الحريق على كامل تجمع رقم خمسة الذي يحوي 15 خيمة من أصل 23 تجمع، موجود في منطقة الوزاني، ويعيش فيه إجمالا حوالي 8 آلاف نازح سوري.

وتقوم فرق الصليب الأحمر وهيئة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بعمل ما يلزم لتأمين مأوى لعشرات الأشخاص الذين تشردوا جراء الحريق.