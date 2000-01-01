قتل 8 أفراد من الشرطة الأفغانية جراء هجوم نفذته حركة طالبان على مركز للشرطة في قضاء "بالابولوك" التابع لولاية "فراه"، غربي البلاد, بحسب مسؤول أفغاني.

وقال الناطق باسم ولاية فراه، "محمد ناصر مهري"، في تصريح للصحفيين، اليوم الثلاثاء، إن 8 من قوات الشرطة قتلوا جراء هجوم استهدف مركزا للشرطة في القضاء.

وأضاف مهري، أن قوات الأمن وصلت إلى المنطقة عقب الهجوم، واشتبكت مع عناصر طالبان.

وذكر شهود عيان أن 20 من أفراد الشرطة الأفغانية قتلوا في الهجوم.

من جهة أخرى، أفاد بيان صادر عن حركة طالبان، أن 26 من أفراد الشرطة الأفغانية قتلوا في الهجوم، وأن ثلاثة مراكز للشرطة تمت السيطرة عليها.