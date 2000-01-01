أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، أن 688 ألفاً من مسلمي الروهنغيا فروا من ميانمار، منذ 25 أغسطس الماضي، بحثا عن ملجأ في بنغلاديش المجاورة.

وقال المتحدث باسم المنظمة، كريستيان لندميير، خلال مؤتمر صحفي في جنيف السويسرية: إن منطقة "كوكس بازار" (ببنغلاديش) أصبحت واحدة من أكثر المناطق المكتظة بالسكان في العالم، عقب وصول مسلمي الروهنغيا قادمين إليها من إقليم أراكان غربي ميانمار".

وأوضح لندميير أن أعداد الروهنغيا اللاجئين في بنغلاديش، منذ 25 أغسطس الماضي، بلغ 688 ألف شخص.

وقبل التاريخ المذكور، فر نحو 212 ألفًا و500 شخص من الروهنغيا إلى "كوكس بازار" البنغالية، في موجات لجوء سابقة.

وأودت مجازر يرتكبها جيش ميانمار ومليشيات بوذية بحياة أكثر من 9 آلاف من الروهنغيا، بين 25 أغسطس و24 سبتمبر الماضيين، بحسب منظمة "أطباء بلا حدود".

ويعيش نحو مليون من مسلمي الروهنغيا في مخيمات بولاية أراكان، بعد أن حرموا من حق المواطنة، بموجب قانون أقرته ميانمار عام 1982. وتعتبر ميانمار الروهنغيا مهاجرين غير شرعيين من بنغلادش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة "الأقلية الدينية الأكثر تعرضًا للاضطهاد في العالم".