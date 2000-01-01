أحكم الجيش اليمني سيطرته الكاملة على عدد من المواقع الاستراتيجية المحيطة بمركز مديرية باقم شمالي محافظة صعدة شمالي البلاد، بعد معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي ، تكبّدت خلالها المليشيات خسائر فادحة في الأرواح والمعدات.

وقال قائد اللواء الخامس حرس العميد صالح قروش، إن التقدم الذي حققته قوات الشرعية يمثل نقطة الانطلاق لدحر الميليشيات الحوثية من مركز مديرية "باقم" وتحريرها بالكامل.

وأشار قروش إلى أن مركز المديرية هو الهدف المقبل لقوات الجيش الوطني، سيما بعد تمكن قوات الجيش من تحرير "مثلث باقم"، مما جعل مناطق آل صبحان وجبال ابواب الحديد تحت نيران الجيش الوطني، والتي يأتي بعدها مباشرة مركز مديرية "باقم".

وكانت قوات الشرعية قد تمكنت من تأمين مرتفعات التباب السود وتبة البركان، وتطهيرها من الألغام بالكامل.