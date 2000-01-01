طمأنت إيران الكيان الصهيوني بشأن وجودها العسكري في سوريا وذلك على لسان مسؤول رفيع.

وقال عباس عراقجي نائب وزير الخارجية الإيراني: "إن وجود إيران في سوريا لا يهدف إلى خلق جبهة جديدة ضد إسرائيل، ولكن لمحاربة الإرهاب",على حد وصفه.

وأضاف " لو لم نكن هناك، لكنا رأينا تنظيم الدولة في دمشق، وربما في بيروت، وفي أماكن أخرى", على حد قوله.

وأضاف, إن الوضع في سوريا "معقد جدا" مع تزايد المخاوف من إمكانية اندلاع حرب إقليمية واسعة النطاق.

وقال عباس عراقجي "الخوف من الحرب موجود في كل مكان في المنطقة".

وتأتي تلك التصريحات عقب استهداف "إسرائيل" مواقع في سوريا قالت إنها إيرانية أوائل هذا الشهر.