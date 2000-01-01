كشف تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، عن أن إيران أطلقت تحذيرا دبلوماسيا لواشنطن بطرحها احتمال بناء مفاعلات نووية للسفن.

وأظهر تقرير فصلي سري للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران أبلغت الوكالة "باتخاذ قرار بإنشاء وحدات دفع نووية بحرية في المستقبل".

يأتي هذا بعد تصريحات طهران بالانسحاب من الاتفاق النووي إذا لم تحصل على مكاسب اقتصادية واستمر عزوف البنوك الكبرى عن العمل معها.

ويعارض الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاتفاق النووي الموقع في 2015 لأسباب منها أنه مقيد بفترة زمنية محددة ولأنه لا يشمل برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، وهدد بانسحاب بلاده منه ما لم يعمل حلفاؤها الأوروبيون على "إصلاحه" باتفاق آخر ملحق به.