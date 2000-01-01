كشف ثلاثة مسئولين أمريكيين، اليوم الجمعة، أن عملية نقل سفارة بلادهم لدى الكيان الصهيوني من تل أبيب إلى القدس ستتم في مايو المقبل، بالتزامن مع حلول الذكرى السبعين لنكبة فلسطين.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي قوله: إن من المتوقع أن تفتح الولايات المتحدة سفارتها لدى "إسرائيل" في القدس في مايو.

كما نقلت "أسوشيتيد برس" عن مسؤوليْن بإدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه "تم إبلاغ الكونغرس بتلك الخطة الوشيكة (نقل السفارة) اليوم".

وأضاف المسؤولان أنّ "وزير الخارجية، ريكس تلريسون، وقّع على الخطة الأمنية للسفارة الجديدة أمس".

يشار أن نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، أشار في وقت سابق أنه سيتم افتتاح السفارة في القدس نهاية 2019.

وأصدر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 6 ديسمبر الماضي، قرارًا باعتبار القدس، عاصمة مزعومة للكيان الصهيوني، والبدء بنقل سفارة بلاده إليها، ما أشعل غضبًا في الأراضي الفلسطينية، وتنديدًا عربيًا وإسلاميًا ودوليًا.