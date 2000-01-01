اختتمت في الأردن مساء أمس الجمعة، فعاليات مؤتمر “الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن”، بمطالبة الأمم المتحدة بتصنيف ميليشيا الحوثي كجماعة إرهابية.

وأكد المؤتمر في بيانه الختامي على أهمية الضغط على المجتمع الدولي لتصنيف مليشيا الحوثي "كجماعة إرهابية" استنادا إلى القوانين والاتفاقيات والعهود والتعاريف الدولية الخاصة بمفهوم الإرهاب.

ووجه المؤتمر دعوة للمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وعلى رأسها الأمم المتحدة للاضطلاع بمسئولياتها تجاه ما يحدث من جرائم جسيمة بحقوق المدنيين في اليمن من قبل مليشيا الحوثي وإصدار قرار دولي لتصنيفها "جماعة إرهابية".

ودعا البيان حكومات الدول الكبرى لمناصرة هذه القضية والتحرك العاجل ببذل الجهود اللازمة لاستصدار هذا القرار والذي سيضع حدا للمجازر الجماعية والجرائم الشنيعة التي تطال المدنيين بشكل يومي من قبل مليشيا الحوثي المتمردة على الأعراف والقوانين الدولية والمحلية والمتجردة من أخلاقيات وقيم الحروب والنزاعات.

وحث البيان الختامي للمؤتمر الحكومة الشرعية ودول التحالف العربي على مواصلة جهودهما في مكافحة الإرهاب الحوثي بكل الوسائل الممكنة ودعوة المجتمع الدولي لمساندة جهود التحالف.