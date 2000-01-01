قال وزير الدفاع الروسي (سيرغي شويغو) : إن هدنة "إنسانية" "مزعومة" ستفرض في منطقة الغوطة الشرقية، اعتبارا من يوم غد وذلك بإيعاز من الرئيس الروسي (فلاديمير بوتين).

وأعلن شويغر عن فرض هدنة إنسانية يومية في الغوطة من الساعة 9:00 وحتى 14:00 زاعما أنه سيتم فتح ممر إنساني لخروج المدنيين"، بحسب روسيا اليوم.

وأشار وزير الدفاع الروسي إلى أن موسكو تقترح تنظيم ممرات إنسانية في منطقة التنف ومخيم الركبان، بالقرب من الحدود السورية الأردنية، لتمكين نازحين سوريين متواجدين هناك من العودة إلى منازلهم، على حد زعمه.

وكان أعضاء مجلس الأمن صوتوا (السبت) بالإجماع على مشروع قرار كويتي سويدي لإعلان هدنة وقف إطلاق النار في سوريا، لمدة 30 يوماً للسماح بدخول المساعدات والإجلاء الطبي.

واعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع، قراراً يقضي بوقف الأعمال العسكرية في سوريا ورفع الحصار، المفروض من قبل قوات النظام، عن غوطة دمشق الشرقية وبقية المناطق الأخرى المأهولة بالسكان.

وبعد ساعات من إعلان القرار، ارتكبت الطائرات الروسية سلسلة من المجازر بحق المدنيين، راح ضحيتها عشرات القتلى ومئات الجرحى .