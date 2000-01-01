قالت جماعة جيش الإسلام، إحدى جماعات المعارضة الرئيسية في الغوطة الشرقية بسوريا، يوم الاثنين إنها توصلت لاتفاق مع روسيا من خلال الأمم المتحدة على إجلاء الجرحى من الجيب المحاصر قرب دمشق.

وأضافت الجماعة في بيان ”في إطار السعي الحثيث لإيقاف الحملة الهمجية الشرسة على الغوطة الشرقية... تم التواصل عبر الأمم المتحدة مع الطرف الروسي وفي إطار الجهود الإنسانية المبذولة خلصنا إلى القيام بعملية إجلاء المصابين على دفعات... نظرا لظروف الحرب والحصار ومنع إدخال الأدوية منذ ست سنوات واستهداف المشافي والنقاط الطبية“.

يأتي الاتفاق مع تصعيد نظام الأسد هجومه العنيف على الغوطة بمساعدة عسكرية روسية.