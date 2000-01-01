اعتبر مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير فاسيلي نيبيزيا، أن نظام الأسد لديه الحق في هجومه على الغوطة, على حد وصفه.

جاء ذلك في إفادة أمام مجلس الأمن الدولي بنيويورك بشأن سوريا، دافع خلالها المندوب الروسي عن النظام السوري.

وزعم المندوب الروسي، أن "الجماعات المسلحة في الغوطة الشرقية قامت باستخدام غاز الكلور".

وأضاف المندوب: "والحكومة السورية لديها كل الحق في القضاء على مرتع الإرهاب وإزالة التهديد لسلامة مواطنيها", على حد قوله.

وجاءت إفادة المندوب الروسي عقب انتهاء نظيرته الأمريكية السفيرة نيكي هيلي من إلقاء إفادتها.

وكانت هيلي اتهمت كلًا من روسيا، والنظام السوري بتجاهل القرار 2401 الذي اعتمده المجلس بالإجماع.

وفي 25 فبراير الماضي، اعتمد مجلس الأمن الدولي، بالإجماع، القرار رقم 2401، ويقضي بوقف الأعمال العسكرية في سوريا، ورفع الحصار المفروض من قبل قوات النظام عن غوطة دمشق الشرقية وبقية المناطق الأخرى المأهولة، بالسكان لمدة 30 يوما، على أن يدخل حيز التنفيذ بشكل "فوري".