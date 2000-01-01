رفض البرلمان الهولندي، مقترحا تقدم به حزب "دنك/التفكير" لمناقشة نصبِ أعضاء من حركة "بيغيدا" المعادية للإسلام والمهاجرين، 23 صليبا في أرض مخصصة لبناء مسجد بالبلاد.

ورفض البرلمان مناقشة نصب أعضاء "وطنيون أوروبيون ضد أسلمة الغرب" بحضور وزير العدل والأمن الهولندي.

وأعرب عضو حزب "دنك" الذي يشكل الأتراك والمهاجرون أغلبية أعضائه، في كلمة له بالبرلمان، عن حزنه من عدم دعم المقترح، معتبرا أن "البرلمان بهذا الشكل يكون قد أدار ظهره للمسلمين".

يذكر أن أعضاء من حركة "وطنيون أوروبيون ضد أسلمة الغرب"(بيغيدا)، نصبوا 23 صليبا في أرض مخصصة لبناء مسجد في مقاطعة "أوفرآيسل" شرقي هولندا.

جدير بالذكر أن حركة "بيغيدا" بدأت مظاهراتها المناهضة للإسلام والمهاجرين الأجانب في ألمانيا، في 20 أكتوبر 2014، لتشهد عقب ذلك انتشارًا في العديد من البلدان الأوروبية ومنها هولندا.