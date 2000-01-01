بحثت الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، خلال اجتماع تحضيري لكبار الموظفين بها، 82 قضية تشمل مختلف الجوانب، من المنتظر أن ترفع إلى مجلس وزراء خارجية المنظمة المقرر عقده في مايو المقبل، بالعاصمة البنغالية دكا.

أُعلن ذلك، الثلاثاء، في ختام أعمال الاجتماع، الذي بدأ الأحد الماضي، بمقر الأمانة العامة في مدينة جدة.

وقالت المنظمة، في بيان صدر اليوم: إن الدول الأعضاء بحثت "82 قضية مختلفة تتصل بالأوضاع السياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية والقانونية والتنظيمية للمنظمة والعالم الإسلامي".

وأضاف البيان أن القضايا شملت أيضا "أوضاع الأقليات المسلمة، وحوار الحضارات والأنشطة الإنسانية المختلفة".

كما بحثت الدول الأعضاء 19 قضية سياسية مدرجة على جدول الأعمال، تراوحت بين الملف السوري والليبي والأوضاع في كل من مالي وجامو وكشمير وغيرها من القضايا الملحة.

وأعاد الاجتماع بحث مسألة القدس الشريف وتداعيات القرار الأمريكي الذي أعلن القدس عاصمة للكيان الصهيوني، بالإضافة إلى المستجدات التي تلت القرار حتى لحظة الاجتماع.

وتناول المجتمعون جملة من القضايا الاقتصادية تشمل مجالات الزراعة والتجارة والسياحة ومحاربة الفقر، علاوة على 11 قضية أساسية شملت مجال العلوم والتكنولوجيا.

وناقش الاجتماع كذلك عددا من القرارات التي تتعلق بالمجالات الإنسانية التي جرى تقسيمها بصورة جغرافية، تناول جزء منها الأنشطة الإنسانية بشكل عام، وركز الآخر على وضع اللاجئين السوريين.