أكد الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير اليوم الثلاثاء انتماء مسلمي ألمانيا وديانتهم إلى المجتمع الألماني لينضم بذلك إلى كبار مسؤولي الدولة المعارضين لتصريحات وزير الداخلية بخصوص الإسلام.

وقال شتاينماير في إشارة منه إلى عبارة للرئيس الألماني السابق كريستيان فولف بأن "الإسلام جزء من ألمانيا" أن ألمانيا "مطالبة بعدم التراجع عن هذه العبارة".

وأضاف في تصريح صحفي "الرئيس السابق كريستيان فولف لم يتصرف كمؤرخ أو كمختص في علم الأديان بل أوصل رسالة واضحة وهي أن المسلمين ودينهم جزء من المجتمع الألماني".

ومضى إلى القول "أنصح بعدم الدخول في نقاشات حول عناوين الصحف بل حول آليات إنجاح خطط الاندماج" في إشارة إلى تصريحات وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر الذي قال مؤخرا: إنه لا يعتبر الإسلام جزءا من ألمانيا.