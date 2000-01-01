أبدى وزير الحرب الصهيوني أفيغدور ليبرمان، يوم الأربعاء، ندمه لأنه سمح للرقابة العسكرية بنشر تفاصيل قصف مفاعل نووي سوري، واصفًا تصريحات الإعلام الإسرائيلي “بالشيطنة” التي تُحرج القرار الذي اتخذ في سبتمبر 2007 لتدمير المفاعل.

وقالت صحيفة هاآرتس العبرية: إن ليبرمان أوضح أن الأمن 'الإسرائيلي' تضرر من نشر تفاصيل قصف المفاعل، وذلك في أعقاب المزايدات والمنافسة بين كبار القادة 'الإسرائيليين' لإظهار دورهم في العملية.

وأضاف أنه لم يكن مرتاحًا لكشف النقاب عن العملية منذ البداية، وأنه نادم الآن لما حصل، مبينًا أن المزايدات والتسابق على المايكروفونات كشف أساليب عمل الاستخبارات 'الإسرائيلية' وهو ما قد يحتاجه الجيش مستقبلًا.

وأشار ليبرمان إلى أنه فور عودته من جولته في أفريقيا يعتزم إعادة النظر في سياسة الرقابة تجاه الكتب التي كتبها مسؤولون كبار سابقون.

من ناحية أخرى، قال شخص كان يشغل مناصب رفيعة في مجتمع الاستخبارات لصحيفة هاآرتس: إن الاكتشاف المتأخر للمفاعل كان “أكبر فشل استخباراتي' للكيان الصهيوني.