لقي عنصران من قوات اللواء المتقاعد "خليفة حفتر"، مصرعهما، اليوم الثلاثاء، جراء هجوم بسيارة مفخخة على بوابة الستين المدخل الجنوبي لمدينة أجدابيا، شرقي ليبيا.

وذكرت قناة "218" الليبية الخاصة أن سيارة مفخخة من نوع "هونداي توسان" جرى تفجيرها عند بوابة الستين، التي يتمركز به عسكريون من القوات التي يقودها الجنرال حفتر.

وأضافت أن الهجوم أسفر عن مقتل جنديين من الكتيبة 152 التابعة لقوات حفتر، وجرح جندي آخر.

وكانت البوابة ذاتها تعرضت لهجوم تفجيري مطلع مارس الماضي، خلف ثلاثة قتلى في صفوف قوات حفتر.

ومنذ الإطاحة بمعمر القذافي، في 2011، تعاني ليبيا من حالة فوضى واقتتال داخلي، فضلًا عن صراع على النفوذ بين حكومة "الوفاق" في طرابلس (غرب) المعترف بها دوليًا، والقوات التي يقودها حفتر، والمدعومة من مجلس النواب المبطل شرعيته بحكم القضاء شرقي البلاد.