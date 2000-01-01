ردت شركة الحافلات في الدنمارك على وزيرة الهجرة التي اقترحت منع المسلمين من العمل خلال شهر رمضان بذريعة "أنهم يمثلون مصدر خطر على المجتمع"؛ حيث أكدت الشركة أنها لا يوجد لديها مشاكل مع الصيام.

وكانت الوزيرة إنغى ستويبرغ، التي اشتهرت بسياساتها المتشددة للهجرة، قد قالت إن "الصيام طوال يوم العمل يمثل تحديا للمجتمع الحديث". وزعمت أن الصيام قد يتسبب في مخاطر محتملة في الحافلات والمستشفيات.

وكانت شركات الحافلات من أولى الشركات التي أعلنت أنها لا يوجد لديها مشاكل مع الصيام.

وقالت شركة أريفا، التي تدير عددا من خطوط الحافلات في الدنمارك، إنها لم تتعرض قط لأي حوادث بسبب سائقين صائمين.

وأكدت بيا هامرشوي، المتحدثة باسم الشركة "الأمر لا يمثل مشكلة بالنسبة لنا".

وجاءت الرسالة ذاتها من اتحاد "3 إف" لوسائل النقل في الدنمارك، الذي تساءل زعيمه يان فيلادسن عما إذا كانت الوزيرة تريد اختلاق مشكلة غير موجودة.

بدوره، نشر اتحاد المسلمين في الدنمارك رسالة على شبكات التواصل الاجتماعي شكر فيها ستويبرغ لاهتمامها، ولكنه أشار إلى أن المسلمين يمكنهم الاعتناء بأنفسهم وبالمجتمع.