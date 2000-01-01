قرر رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، عقد جلسات المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينيت"، بدءاً من اليوم الأربعاء، في "مركز إدارة الأزمات القومية" الموجود بملجأ محصن تحت الأرض، وفقاً لصحيفة "يديعوت أحرونوت".

وقالت الصحيفة العبرية، إن نتنياهو اتخذ القرار لتجنب عمليات التجسس التي قد تقوم بها وكالات استخبارات أجنبية، ولتجنب تسريب القضايا التي تتم مناقشتها في جلسات "الكابينيت".

وطلب نتنياهو من الوزراء المشاركين في الجلسات المذكورة، الحضور منفردين دون مساعديهم ودون المرافقين الشخصيين، بحسب المصدر ذاته.

والملجأ المحصن أقيم قبل عدة سنوات بمنطقة القدس، وهو يمكّن الحكومة من إدارة شؤون الكيان الصهيوني في أوقات الطوارئ.

وسبق أن عقد في الملجأ بضع جلسات فقط منذ إنشائه، منها جلسة عقدت في السادس من مايو/أيار الجاري، بعد الغارات التي شنها الاحتلال على أهداف إيرانية داخل سوريا.