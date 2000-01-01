تسبب إضراب سائقي الشاحنات في مدينة شيراز الإيرانية بأزمة وقود في المدينة، ما أدى إلى اصطفاف طوابير طويلة من السيارات خلف محطات الوقود.

ونظم سائقو الشاحنات، ومنها التي تحمل الوقود إلى المحطات، إضرابا بدأ قبل أيام في مناطق مختلفة من إيران.

وأعلن المنظمون أن سبب الإضراب، هو ثبات الأجور رغم ارتفاع سعر التأمين ورسوم الطرق والضرائب وقطع غيار السيارات.

وأسفر الموقف عن نفاد الوقود في الكثير من المحطات في مدينة شيراز، وأعلنت توقفها عن العمل. وذكرت محطات وقود أخرى أنها سوف تغلق خلال ساعات لنفس السبب.

وأدى القلق من انتهاء الوقود في المدينة إلى تكدس طوابير طويلة من السيارات خلف المحطات مساء الثلاثاء/الأربعاء وهو ما أحدث أزمة مرورية أيضاً.

وهناك قلق من اتساع الأزمة أيضاً، حيث حذر رئيس اتحاد مسؤولي محطات الوقود في إيران من ذلك قبل 3 أيام.

وأثار الوضع الاقتصادي المتردي في إيران إضرابات تشهدها الكثير من مناطق البلاد، حيث يشكو الكثير من العمال والموظفين من عدم استلام رواتب لأشهر.