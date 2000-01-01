ذكرت مجلة "تايم" الأمريكية، اليوم الأربعاء، أنّ الرئيس دونالد ترامب، اختار الجنرال سكوت ميلر، قائداً للقوات الأمريكية وحلف شمال الاطلسي في أفغانستان.

وقالت المجلة إن الإعلان عن تعيين ميلر بشكل رسمي سيكون خلال الأسبوع القادم، بينما لم تعلق وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بعد على تلك الأنباء.

وأشارت "تايم" إلى أنّ ميلر خدم في صفوف القوات الأمريكية لمدة 35 عاماً، وقضى معظم فترات خدمته في قيادة العمليات الخاصة.

ويرى محللون عسكريون أنّ تعيين ميلر على رأس القوات الأمريكية والناتو في أفغانستان يشير إلى أنّ الإدارة الأمريكية ستعيد النظر في مواقفها التقليدية تجاه هذا البلد.

ويرأس ميلر البالغ من العمر57 عاما، منذ عامين قيادة العمليات الخاصة المشتركة السرية، ولديه خبرة طويلة بالعمل مع نخبة المقاتلين الأمريكيين.