أصدرت محكمة أمريكية في ولاية ألاسكا قرارا يقضي بعدم السماح لإدارات السجون تقديم وجبات للسجناء المسلمين تحتوي على لحم الخنزير، استنادا لمادة في الدستور تتعلق باحترام حرية المعتقد.

وجاء القرار الذي تلاه قاض فيدرالي اليوم الجمعة، تلبية لدعوى رفعها "المجلس الإسلامي – الأمريكي"، الذي اتهم فيها إدارات السجون بتجاهل مطالب السجناء المسلمين والمنظمات الحقوقية بعدم إطعام السجناء المسلمين لحم خنزير.

واعتبرت منظمات حقوقية أمريكية بالإضافة للمجلس الإسلامي الأمريكي أن عدم تقديم أنواع أخرى من اللحوم للسجناء يعد "عقوبة قاسية" للمسلمين، الذين يحرِّم دينهم عليهم أكل لحم الخنزير تحريما قطعيا.

ولم تعلق إدارة إعادة تأهيل السجناء على قرار المحكمة في هذه الولاية الأمريكية، والتي تصل فيها فترة الصيام لهذا العام لأكثر من 18 ساعة في اليوم.