توصلت باكستان والهند، لاتفاق يقضي بتطبيق اتفاقية وقف إطلاق النار، المبرمة العام 2003، بهدف إنهاء المناوشات على الحدود بين البلدين.

وذكر الجيش الباكستاني، في بيان له، أن مديري العمليات العسكرية في الجيشين الباكستاني والهندي، عقدا اجتماعا لبحث الوضع على طول خط المراقبة في إقليم كشمير.

وأضاف البيان أن الجانبين توصلا لاتفاق لتحسين الوضع الحالي واتخاذ تدابير تحقيق السلام في المنطقة.

وأكد البيان أن البلدين متفقان على تطبيق اتفاقية وقف إطلاق النار، التي تم التوصل إليها عام 2003، وقررا عدم انتهاك الاتفاقية المذكورة.

وبحسب بيانات وزارة الخارجية الباكستانية، انتهك الجيش الهندي وقف إطلاق النار بين البلدين أكثر من 100 مرة منذ مطلع العام الجاري، وأسفرت تلك الانتهاكات عن مقتل 20 باكستانياً غالبيتهم من المدنيين.

