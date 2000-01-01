هزَّت فضيحة تحرش جنسي بالأطفال إيران، تورط بها ناظر مدرسة في العاصمة طهران، وهو حفيد المرجع الشيعي محيي الدين حائري شيرازي، العضو السابق في مجلس خبراء القيادة الإيرانية، بحسب ما أفادت وسائل إعلام إيرانية.

وتداول ناشطون إيرانيون ومنظمات حقوقية مقطعاً من محاكمة المتهم، حيث تجمع ذوو التلاميذ أمام مكتب القاضي، وأمهات الأطفال هاتفين ضد ناظر المدرسة، قبل أن تتدخل الشرطة وتمنع هجومهم ضده.

وانتشرت القضية بشكل واسع عبر مواقع التواصل، حيث أعاد ناشطون التذكير بقضية سعيد طوسي، قارئ القرآن الأول في بيت المرشد الأعلى للنظام الإيراني علي خامنئي، والذي أصدر القضاء الإيراني حكماً في يناير الماضي، بتبرئته من تهمة اغتصاب 19 طفلاً من طلابه.

وقال ناشطون إن هناك مخاوف من إفلات المتهم الثاني أي ناظر المدرسة، من العقاب كما أفلت طوسي، وأطلقوا حملة تطالب بمحاكمته علناً.