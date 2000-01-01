انتشلت البحرية التونسية، اليوم الأحد، 35 جثة لمهاجرين غير نظاميين، فيما تمكنت من إنقاذ 68 آخرين، إثر غرق قارب كان في طريقه لاجتياز الحدود البحرية للبلاد باتجاه إيطاليا.

وقالت وزارة الدفاع التونسية في بيان لها إن "الوحدات البحرية العائمة التابعة للحرس الوطني بولاية صفاقس (جنوب) ووحدات جيش البحر، انتشلت 35 جثة وأنقذت 68 شخصا بينهم 7 أجانب".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الداخلية التونسية، انتشال 11 جثة وإنقاذ 67 آخرين، قبل الاعلان عن الحصيلة الجديدة.

وتتواصل عمليات البحث من قبل الفرق البحرية، بمشاركة طائرة عسكرية وعدد من الغواصين التابعين للجيش الوطني والحماية المدنية.

يشار أن الحادث وقع على بعد حوالي 5 أميال بحرية عن جزيرة قرقنة (التابعة لولاية صفاقس) و16 ميلا بحريا عن سواحل مدينة صفاقس.

وبحسب مسؤولين أمنيين، فإنّ سبب غرق المركب الذي كان على متنه ما لا يقل عن 180 شخصا، بينهم 80 من أصول إفريقية، يتمثل في تسرب المياه.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الإيطاليّة أن معدلات وصول المهاجرين إلى البلاد عبر البحر من تونس والجزائر، ارتفعت بشكل حاد، وأن عدد القادمين بالقوارب من تونس إلى جزيرة لامبيدوزا، وصقلية الغربية زاد منذ العام الماضي، ثلاثة أضعاف.