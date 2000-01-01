مرحبا بك أخي في موقع المسلم.. وفقك الله لما يحبه ويرضاه، وأصلح لك شأنك كله.

مشكلتك أخي بحسب روايتك تتمثل في علاقة متوترة مع والدك لأسباب عديدة، منها ما يتعلق بصفاته الشخصية والأخلاقية، ومنها ما يتعلق بتعامله معك ومع والدتك وإخوتك؛ الأمر الذي يؤدي بك في كثير من الأحيان إلى مبادلته الإساءة وتقصيرك في بره وعدم عقوقه.

أخي الفاضل لقد تأملت فيما ذكرت.. فوجدت لك بعض العذر في مشاعر القلب، خصوصا بعض ما تذكره من منكرات شنيعة تتعلق بإساءة والدك (هداه الله) للذات الإلهية ورسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لأهل العلم والدين؛ الأمر الذي يدل – للأسف – على بُعد والدك الشديد عن جادة الدين وتقوى الله تعالى وخشيته.

ثم يلي ذلك مواقفه الحادة في العشرة والتربية معك وبقية أهل بيته؛ مما يتسبب فيما تذكره من مشاعر الضيق التي تصل إلى حد الكُرْه؛ بسبب الطيش والاستهتار في طريقته في التواصل والتعامل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخي الكريم مع هذا كله.. تبقى هذه الندّية التي تعامل بها والدك؛ بحيث تصل أحيانا إلى مبادلته السب (!) ضربا من العقوق لا شك فيه ولا ريب؛ فأنت مأمور ببر الوالدين وإن كانا مشركين، بل وإن جاهداك على أن تشرك بالله تعالى! فلا تغفل أخي عن ذلك؛ مصداقا لما تذكره من تديّنك وعنايتك بالفقه في الدين، وجاهد نفسك في بر أبيك والصبر عليه وإن ظلمك وأساء إليك؛ بل الأجدر بك تجاهه أن تستشعر الشفقة عليه وأن تدعو له بالهداية والصلاح.

وأما ما تحس به من العجز عن حمل نفسك على بره فلا سبيل إلى تجاوزه إلا بإصلاح نيتك وابتغاء وجه الله تعالى، وجعل أمره ونهيه تعالى أحب إليك من ميل نفسك؛ فإن النفس أمارة بالسوء! فاصبر أخي واحتسب ما تلقاه من والدك؛ لتظفر بإحدى الحسنيين (إن لم تظفر بهما معا) وهي مرضاة الله جل وعلا بهذه الفريضة العظيمة "بر الوالدين"، بل إن في مجاهدة نفسك على مقابلة إساءاته بالإحسان والبر سبيلا للحسنى الأخرى؛ أعني التأثير فيه وكفه عن كثير مما يفعل. كما أنه من المهم للغاية أن تناصحه بالمعروف في الجرم الشنيع المتعلق بالإساءة للذات الإلهية ورسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تتواصى مع من يؤثر فيه من أقارب أو أصدقاء له أخيار؛ فهذا منكر وفساد شنيع لا يُسكت عنه بحال.

أسأل الله لك التوفيق والسداد لما يحبه ويرضاه، ولوالدك الهداية والغفران، وأن يجمع شملكما على الحق والهدى..

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أبي تركني وليداً.. وجفاني كبيراً!