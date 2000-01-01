الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد:

الأخ السائل:

لفتني في رسالتك هذا التردد الغريب تجاه وظيفتك، الذي وصل بك لحد غير معتاد!

فأنت كنت متميزاً في عملك، لمدة سنتين كاملتين، وكنت مستقراً في ذلك العمل، ثم حدث لك ما ذكرت فتغير حالك!

المشكلة من رؤيتي لا تتعلق بشخص قريبك ولا مديرك، المشكلة تتعلق بك أنت.

وأرى أن لديك مشكلتين:

الأولى: هي استقرارك على تقييم عملك وحبك له، وقرارك أن تصبر فيه وترتكز حوله، وتبني مستقبلك باعتباره، إذ إنه تخصصك وهي مهنة راقية ومهمة ومؤثرة، وقد سبقتها بدراسة وتعلم ولابد.

وحب هذا العمل واستقرارك فيه هو دورك وحدك أنت، فإذا أحببت عملك فلا شك أنك لن ترضى بتركه ولا بتغييره.

الثانية: هي ذلك التردد الذي وقعت فيه، والتردد داء سلبي مؤثر على الشخصية، سبب في تراجعها وخسارتها الكثير من الفوائد والمنافع.

والنبي صلى الله ليه وسلم رفض التردد، وكان يدعو ربه بالعزيمة على الرشد، ورفض رأي الناس لما راجعوه في غزوة أحد بعد الشورى وبعد ما أشاروا عليه بالخروج، قال: "ما كان لنبي إذا لبس لامته للحرب أن يخلعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه".

وعلاج التردد أربع خطوات، الأول دراسة ما أنت بصدده من قرارات، ثم استخارة الله سبحانه في قرارك، ثم استشارة الخبراء والمجربين والعالمين، ثم البدء الفوري في القرار وعدم التردد أو الانتظار.

فعد إلى عملك الذي تحب، سواء في هذه المستشفى أو في غيرها، وإن عاقك الحياء فاستخدم وسيطاً خبيراً وجيهاً حسن اللغة والكلام ليتكلم عنك، بعدما أخبرتك به من خطوات..

وفقك الله.