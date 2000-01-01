أنا شخص لديه وساوس كثيرة، وقديماً أذكر أني رأيت محادثة لأمي وزوج خالتي، فيها شيء من اللين وكانت تقول له أنه جاء لها شخص يحاول يتحرش بها وطردته، ومحادثة أخرى فيها تطويل وكلام في الخصوصيات !

المهم أني تجاهلت الموضوع ولمحت لأمي فأنكرَتْ، وهكذا ثم تحسن حالها ولم أجد عليها شيئاً آخر، والموضوع قديم ربما من ٧ سنين.

لكن الشيطان جاء الآن يوسوس لي يقول ربما حصل شيء كبير في ذلك الوقت، وربما وربما..

ولكن أنا الآن لا أجد أي ملاحظة على أمي ووضعها جيد وأنا والدي رجل طيب وملتزم وقد قصر مع أمي قديما بسبب مرض نفسي ثم تحسن حاله الآن.

فأرجو منكم التوجيه ماذا أفعل حيال ما وجدت من كلام قديم في محادثات لها هل أتصرف بشيء الآن أم كونها تحسنت فانتهى الأمر؟ أيضاً ماذا أفعل مع وسوسة الشيطان أنها ربما ارتكبت شيئاً كبيراً؟!

أرجو أن تفيدوني وجزاكم الله خيراً.