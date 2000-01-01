الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فلي مع سؤالك وقفات:

- أختلف معك في تركك لأهلك وولدك للعمل وجمع المال إلا إذا كنت مضطراً.

- فترك الأسرة ضار عليهم بأكثر من معنى وأكثر من وجه.

- فإما أن يسافروا معك أو أن تعود إليهم، أو على الأقل أن تتابع النزول إليهم متابعة قريبة وهو أقل الخيارات.

- حالة ولدك وعمره والظروف التي مرت به تجعلني أؤكد عليك الاهتمام به ورعايته وهو قريب منك غير بعيد.

- وجود الولد مع والديك يعرض الولد لأصدقاء السوء ولتاثير الأغراب، فكبار السن غير مؤهلين صحياً للمتابعة عن قرب.

- أولى الخيارات - بحسب ما قصصت علينا – أن يسافر ابنك معك، خصوصاً وأنت قد اصطحبت زوجتك في سفرك معك.

- ولئن كان ابنك سيجد صعوبات في التكيف وستجدون أنتم منه أيضاً بعض الصعوبات، فإن ذلك هو أقل الخيارات التي طرحتها ضرراً على ولدك؛ إذ ستستطيع مراقبته ورعايته وملاحظته تجاه أخلاقه وأصحابه ودينه ودراسته..

- وأنبهك أن سن ولدك هذا حساس، يحتاج مزيجاً بين الرفق والصحبة، مع الحزم عند التجاوز، لكن بحكمة شديدة.

- وأما مشكلة ما تبثه زوجتك فيه، فاستعن على ذلك بوسيط خير يطلب منها تعديل ذلك بالأسلوب الحسن لتحسين تربيته، مع توجيهك للولد بطريقة طيبة لا يشعر فيها بغضبك من أمه ولا خصومتك لها.

- وأوصيك بالصبر على ولدك، وأوصي زوجك بذلك، وأن تحتسب ذلك، وبالرجاء لله سبحانه ودعائه.